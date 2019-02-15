Gülperi dizisinde Kadir ve Gülperi evleniyor mu? Gülperi 20. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 20. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Gülperi’nin evlenmeye karar verdiği tanıtımda bunu duyan Can’ın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Eyüp, Kadir’in hayatını tehlikeye sokacak hamlesini yapmaya hazırlanırken Hasan, babası Eyüp’e inanmakta zorlanıyor. Kadir’in aracının hakimiyetini kaybettiği anlarda heyecan yükselirken, Gülperi ve Kadir’in korku dolu anları ile Can’ın çaresizliği dikkat çekiyor.

GÜLPERİ 20. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 20. bölümünde .Hasan Artemis’i kurtarmak için kendi canını tehlikeye atar ve bu durum kendisine bile itiraf edemediği duyguların açığa çıkmasına sebep olur. Eyüp ise Kadir’den artık sonsuza dek kurtulmaya kararlıdır. Gülperi ve Kadir birlikte çıkacakları yola doğru ilk adımı atmaya karar verirler. Ancak bu sefer bu adımı atmak 20 yıl öncekinden de zor olacak ve beklemedikleri bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



