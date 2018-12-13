Gülperi dizisinde sürpriz evlilik teklifi! Gülperi 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 14. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Şeyma ile Gülperi’nin bir kez daha karşı karşıya geldiği, Şeyma’nın yaptıklarıyla artık sınırları zorladığı heyecan dolu tanıtımda öfkesine hakim olamayan Hasan’a Gülperi’nin tepkisi çok sert oluyor. Kadir, Şeyma’dan boşanma protokolünü imzalamasını isterken Seyit, evlenme teklifiyle Gülperi’ye büyük bir şok yaşatıyor. Can, gözyaşları içinde annesi ve kardeşlerine kavuşmayı beklerken Kadir, Can’ı almak için Yakup’u tehdit ediyor.
Gülperi’nin yarın akşam ekrana gelecek 14. bölümünde Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır. Hasan ise mahkemede Gülperi’yle ilgili duyduklarının etkisiyle ondan yine uzaklaşır. Kadir yaptıklarına daha fazla dayanamadığı Şeyma’nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan Artemis ise Şeyma’nın Yakup’un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır.Bedriye’nin başı Damla yüzünden yine derde girerken, Can bir daha annesi ve kardeşlerini göremeyeceğinden korkar. Seyit ise Gülperi’nin karşısına Can’ı geri alabilmesi için beklenmedik bir teklifle çıkagelir. Şaşkına dönen Gülperi’yi yeni sürprizler beklemektedir.
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!
GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 13. bölümünde Gülperi, büyük bir çabanın sonucunda Can’a ulaşsa da oğlunun duyamadığı gerçeğiyle yıkıldı. Can’a uygulanacak tedavi masraflarını karşılayamayan Gülperi’nin yardımına yine Kadir koştu. Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışan Artemis, Hasan ve Selen’in yakınlaşmasıyla zor zamanlar geçirdi. Şeyma, Gülperi’nin Can’ın kaçırılmasında kusurları olduğunu dile getirerek, çocukların devlet korumasına alınmasını istedi. Şeyma’nın itirazını kabul eden hakim, çocukları Gülperi’den alarak, sevgi evine yerleştirdi. Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalıştı ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndeydi. Ejder’in mezarı başına gelen gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıya geldi ve hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döktü. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz onları bekliyordu. Bedriye ve Hasan’ın velayeti annede kalırken, Can’ın velayetinin dedesi Yakup’a verildi. Peki, çocukları için mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Gülperi oğlu Can için ne yapacaktı?
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