Gülperi dizisinde sürpriz evlilik teklifi! Gülperi 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 14. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Şeyma ile Gülperi’nin bir kez daha karşı karşıya geldiği, Şeyma’nın yaptıklarıyla artık sınırları zorladığı heyecan dolu tanıtımda öfkesine hakim olamayan Hasan’a Gülperi’nin tepkisi çok sert oluyor. Kadir, Şeyma’dan boşanma protokolünü imzalamasını isterken Seyit, evlenme teklifiyle Gülperi’ye büyük bir şok yaşatıyor. Can, gözyaşları içinde annesi ve kardeşlerine kavuşmayı beklerken Kadir, Can’ı almak için Yakup’u tehdit ediyor.

Gülperi’nin yarın akşam ekrana gelecek 14. bölümünde Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır. Hasan ise mahkemede Gülperi’yle ilgili duyduklarının etkisiyle ondan yine uzaklaşır. Kadir yaptıklarına daha fazla dayanamadığı Şeyma’nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan Artemis ise Şeyma’nın Yakup’un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır.Bedriye’nin başı Damla yüzünden yine derde girerken, Can bir daha annesi ve kardeşlerini göremeyeceğinden korkar. Seyit ise Gülperi’nin karşısına Can’ı geri alabilmesi için beklenmedik bir teklifle çıkagelir. Şaşkına dönen Gülperi’yi yeni sürprizler beklemektedir.