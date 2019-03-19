Gülperi'ye Yakup'tan şok saldırı! Gülperi dizisi 25. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 25. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tüm mal varlığını Hasan’a bırakacağını söyleyen Yakup’un teklifiyle şaşırttığı tanıtımda Gülperi, çocuklarından vazgeçmiyor. Eski günlerine döndüğü görülen Hasan’ın kavgaya giriştiği anlar heyecanı yükseltirken, Gülperi’nin evlendiğini öğrenen Taşkın ailesinin tepkisi sert oluyor. Kafasına darbe alan fakat Yakup’a karşı duran Gülperi, “Çocuklarımı sana yedirtmeyeceğim. Bunu da kafana sok Yakup Ağa!”sözleriyle kararlılığını gösterirken, çocukların Gülperi’nin yanında olup olmayacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 24. bölümünde Artemis’in isteğini duyan Gülperi darmadağın olurken, Kadir hala direnmeleri gerektiğini söyleyerek Gülperi’den vazgeçmeyeceğini gösterdi. Artemis’e koyulan bulimia teşhisi Kadir ve Şeyma’yı yıktı. Kadir, Şeyma’ya Gülperi ile evlendiklerini söylerken Şeyma, Artemis’in de ikilinin evliliğini bildiğini öğrendi. Annesinin Kadir’le evliliğini öğrenen Hasan, Gülperi’ye rest çekti ve Kadir varsa kendisinin olmayacağını söyleyerek Gülperi’yi büyük bir çıkmaza sürükledi. Gülperi ve Kadir'in evlendiğini öğrenen çocuklar ailelerine isyan ederek, onlara karşı cephe aldı. Hasan, Gökhan’ın ince bir sınırda olduğunu fark edip ona müdahale etmek durumunda kaldı. Babasının yasını tutan ve intikamını almak isteyen Gökhan, Eyüp’e silah çekerek yürekleri ağızlara getirdi fakat Hasan’ın engellemesiyle büyük bir yanlıştan döndü. Şeyma’nın Mesut’la konuşmalarını duyan ve annesinin kendisini dövdürttüğünü öğrenen Artemis şoke oldu. Annelerini terk eden çocuklar Can’ın hasta olmasıyla çaresizce dedelerinin evine dönmek zorunda kaldı. Kadir final sahnesinde Gülperi’nin beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kadir’in Adliye’de boşanma dilekçesini veren Gülperi’yi gördüğü an izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Gülperi, özetsiz yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



