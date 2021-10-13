Gülşah Saraçoğlu transparan ve derin dekolteli pozlarını manidar sözlerle paylaştı! "İstediğiniz gibi vurabilirsiniz"

Modacı Gülşah Saraçoğlu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 39 yaşındaki Saraçoğlu, sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozları paylaşınca gündeme damga vurdu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu.
Sırt dekolteli 7 pozunu paylaşan Saraçoğlu'nun kıyafetlerindeki transparan detayı çok beğenildi. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Saraçoğlu, daha önce de kasık dekolteli kıyafetiyle gündeme gelmişti.
Saraçoğlu'nun paylaşımına, "Ay ne kadar müsait bir sırt... İstediğiniz gibi vurabilirsiniz" notunu düştü.
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