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Gülşah Saraçoğlu transparan ve derin dekolteli pozlarını manidar sözlerle paylaştı! "İstediğiniz gibi vurabilirsiniz"

13.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemden düşmeyen ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, derin dekolteli ve transparan kıyafetleriyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Saraçoğlu’nun paylaşımına yazdığı manidar not dikkatlerden kaçmadı.

Gülşah Saraçoğlu transparan ve derin dekolteli pozlarını manidar sözlerle paylaştı! "İstediğiniz gibi vurabilirsiniz"

Modacı Gülşah Saraçoğlu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. 39 yaşındaki Saraçoğlu, sırt dekolteli transparan kıyafetleriyle verdiği pozları paylaşınca gündeme damga vurdu.

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla çok konuşuldu.

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TRANSPARAN DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sırt dekolteli 7 pozunu paylaşan Saraçoğlu'nun kıyafetlerindeki transparan detayı çok beğenildi. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Saraçoğlu, daha önce de kasık dekolteli kıyafetiyle gündeme gelmişti.

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"İSTEDİĞİNİZ GİBİ VURABİLİRSİNİZ"

Saraçoğlu'nun paylaşımına, "Ay ne kadar müsait bir sırt... İstediğiniz gibi vurabilirsiniz" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Instagram
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