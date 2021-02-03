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Gülse Birsel'den 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız

03.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi 150. yıl mezuniyet konuşmasını paylaştı. Birsel, 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar devam ederken siyasetçilerden sert mesajlar gelmeye başladı. Olaylar gittikçe alevlenirken Gülse Birsel, şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' çağrısı yaptı.

"AMA BİZİM DENGEMİZİ BOZMAYINIZ"

Birsel, 2017 yılına ait konuşmada şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak şunları söylüyor: Boğaziçi bence herkesin alının al, morunun mor, tanrısının amenna, şiirinin adam akıllı şiir olduğuna saygı duyduğu bir yerdir. Yine aynı şiirdeki gibi pırıl pırıl bir denize karşı diz boyu sulara yan gelmiş insanlar herkese iyi niyetli gülümser. Kimse birbiriyle dövüşemez. Bizler tam kendimize göre, tam dünyaya göreyizdir ama bizim dengemizi bozmayınız.

'HAZİRAN 2017 İDİ...'

Birsel, o anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: Boğaziçi Üniversitesi 150. Yıl Mezuniyet konuşması. Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum... Turgut Uyar’ın Denge şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi’ni. Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok! Ne olur bizim dengemizi bozmayınız.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dengeniz varmıki bütün dengesizler lgbt mlkp ne ararsan var bunları eleştir onlara laf söyle ve bunların savunuculugunu yapan chp ye laf söylermisin acaba

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