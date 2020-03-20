Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, koronavirüs salgını nedeniyle BKM Yapım imzalı Jet Sosyete'nin de yeni bölüm çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Instagram hesabından Jet Sosyete'deki ‘Gizem Özpamuk’ karakteriyle kamera karşısına geçip açıklama yapan Birsel, "Dizi çekimleri bir odada 67 kişi falan birbirinin ağzının içinde çalıştığı için biraz riskli oluyor" dedi.

JET SOSYETE YAYINLANMAYA DEVAM EDECEK

Gülse Birsel, "Setler durdu. Çünkü bizim sektör, ofis gibi değil. Bir odada 67 kişi falan birbirinin ağzının içinde çalıştığı için biraz riskli oluyor. Her yaştan ve her çapta ebatta insan birbirinin içinde çalıştığından hastalık geçirmemesi ve dışarda insanlara da bulaştırmaması için biz de evde oturuyoruz. Setler durdu fakat Jet Sosyete'nin çekilmiş olan yedek bölümleri var. Nisan ayı ortasına kadar yayındayız" dedi.

Jet Sosyete yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de PuhuTV'de, tekrarlarıyla ise her Çarşamba 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.



