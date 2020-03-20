MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2020 03:00 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncu Gülse Birsel, dizinin çekimlerinin koronavirüs nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Birsel Jet Sosyete'nin daha önce çekilen yeni bölümlerinin ise yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, koronavirüs salgını nedeniyle BKM Yapım imzalı Jet Sosyete'nin de yeni bölüm çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Instagram hesabından Jet Sosyete'deki ‘Gizem Özpamuk’ karakteriyle kamera karşısına geçip açıklama yapan Birsel, "Dizi çekimleri bir odada 67 kişi falan birbirinin ağzının içinde çalıştığı için biraz riskli oluyor" dedi.

JET SOSYETE YAYINLANMAYA DEVAM EDECEK

Gülse Birsel, "Setler durdu. Çünkü bizim sektör, ofis gibi değil. Bir odada 67 kişi falan birbirinin ağzının içinde çalıştığı için biraz riskli oluyor. Her yaştan ve her çapta ebatta insan birbirinin içinde çalıştığından hastalık geçirmemesi ve dışarda insanlara da bulaştırmaması için biz de evde oturuyoruz. Setler durdu fakat Jet Sosyete'nin çekilmiş olan yedek bölümleri var. Nisan ayı ortasına kadar yayındayız" dedi.

Jet Sosyete yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de PuhuTV'de, tekrarlarıyla ise her Çarşamba 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Sevilen dizi ekrana böyle veda ettiSevilen dizi ekrana böyle veda etti
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete, Gülse Birsel, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çukur'da gizemli mektup!

Çukur'da gizemli mektup!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 60. son bölüm izle! Müjgan öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan şoku!

Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa babasını kurtaracak mı? Mucize Doktor son bölüm izle

Mucize Doktor'da Ali'den herkesi şaşırtan karar!

Afili Aşk dizisi nasıl bitti? Kerem ve Ayşe evlendi mi? Finalde neler oldu? Afili Aşk final bölümü izle

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti

Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine koronavirüs arası

Sevilen dizi için flaş karar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Ali Sürmeli EDHO'da hangi rolde oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer!

Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynuyor? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk'ü kim oynuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.