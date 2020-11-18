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Gülse Birsel'den koronavirüs kısıtlamaları sonrasında Avrupa Yakası paylaşımı!

18.11.2020 02:20 | Son Güncelleme:
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Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma sınırlamasıyla ilgili Instagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı. Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un olduğu bir sahneyi paylaşan Birsel'in paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Yalan Dünya dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in Instagram'dan yaptığı esprili paylaşım olay oldu.

Gülse Birsel, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının duyurulmasının ardından Instagram hesabından Avrupa Yakası'ndaki bir sahneyi paylaştı.

Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un olduğu bir sahneyi Instagram'dan paylaşan Birsel, "Son Covid 19 yasaklarına göre hangi akşam saat kaçta kim tam olarak nerede olacak, paket servis hafta ortası kaça kadar, hafta sonu restorandan tatlı helva getirtme vaktimiz olacak mı yoksa o da 20.00’den sonra şey mi..." notunu yazdı. Birsel'in paylaştığı video kısa sürede 500 binden fazla izlendi.

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