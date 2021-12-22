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Gülse Birsel: Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

22.12.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Instagram hesabından şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaşan Birsel, "Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum" dedi.

Gülse Birsel: Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak.

DİJİTAL PLATFORMDA KOMEDİ DİZİSİYLE DÖNÜYOR

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Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

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"KUTUDAN HELVA ÇATALLAYARAK DİZİ YAZIYORUM"

50 yaşındaki oyuncu ve senarist, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.

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Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.

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Gülse Birsel
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