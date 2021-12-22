Gülse Birsel: Evde kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle hayranlarına sürpriz yapacak.
Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.
50 yaşındaki oyuncu ve senarist, şık kıyafetlerle çekilen pozlarını paylaştı.
Yeni dizisinin senaryosunu yazmaya devam ettiğini söyleyen Birsel paylaşımında "Yine bazı süslü pozlarımla karşınızdayım. Sanmayın ki ışıltılı bir hayatım var. Bunları yapıp yapıp eve gelip kutudan helva çatallayarak dizi yazıyorum, merak etmeyin gardaşım" ifadelerini kullandı.
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