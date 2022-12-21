Gülse Birsel'in açıklamaları gündem oldu! 'Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a bu hafta senarist ve yazar Gülse Birsel konuk oldu. Birçok konuda açıklama yapan Birsel'in 'Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?' sorusunda verdiği cevap gündem oldu.

İşte Birsel'in açıklamasından satır başları:

"ONUN İÇİN BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM..."

“Hep aynı şeyleri istiyoruz galiba. Cumhurbaşkanı adayının galiba çok önemli olmaması gereken bir ülke olmalı burası. Herkesin işinde uzman olup o alanın ona delege edilmesi, ekonomiyi çok iyi bilen birinin yönetmesi ve kültürü gibi. Cumhurbaşkanının biraz daha bir lider gibi ya da rolleri dağıtan insan gibi biri… Daha batıda olduğunu gibi sanki gerekiyor. Daha demokratik, daha çok kişinin kafa kafaya verip karar verdiği… Onun içinde benim cumhurbaşkanı adayım şöyle bir lider ve şöyle kararlar verecek de dememek lazım galiba. İdealimizde tabii ki daha çok kalifiye bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var. Herhangi bir ülke için de öyle… Aynı zamanda çok da vatansever bir ekibin yöneteceği bir Türkiye var hayalimizde."