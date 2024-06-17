MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülse Birsel'in Candan Tolga Işık'a yaptığı açıklama gündemde! "Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?"

Gülse Birsel'in Candan Tolga Işık'a yaptığı açıklama gündemde! "Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Gülse Birsel sözleriyle gündemde. Rap müziği dinlediğini söyleyen Birsel bazı şarkı sözlerine isyan ederek "Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" deyip ağzına geleni söyledi. Sosyal medya bu sözleri konuşuyor.

Gülse Birsel'in Candan Tolga Işık'a yaptığı açıklama gündemde! "Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?"

Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi efsane dizilerle hafızalara kazınan Gülse Birsel, TV100'de "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Rap müziği dinlediğini söyleyen Birsel, "Fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor" diyerek rapçilere resmen ateş etti.

sss

"Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diyen Gülse Birsel şunları söyledi:

yı9
"Aslan gibi çocuklarsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor.' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. 'İstanbul soğuk' diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın."

Tatilde yakalandılar! Gizlice evlendiler mi? Tatilde yakalandılar! Gizlice evlendiler mi?

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Gülse Birsel'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım "Kadın haklı" derken bir kısım ise "Çok üsten ya", "Nişantaşı’ndan Güngören’e gelmen lazım anlaman için", "Ne boş yapmış arkadaş" yorumlarında bulundu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şifreyle mühürlenmiş üç kapılı odası var! O villada yok yok... Şifreyle mühürlenmiş üç kapılı odası var! O villada yok yok...
İyi kavurma nasıl pişirilir? Tarifi verdiİyi kavurma nasıl pişirilir? Tarifi verdi
"Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı"Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel
En Çok Okunan Haberler
Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.