Gülse Birsel'in Candan Tolga Işık'a yaptığı açıklama gündemde! "Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?"

Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi efsane dizilerle hafızalara kazınan Gülse Birsel, TV100'de "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Rap müziği dinlediğini söyleyen Birsel, "Fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor" diyerek rapçilere resmen ateş etti.

"Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diyen Gülse Birsel şunları söyledi:



"Aslan gibi çocuklarsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor.' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. 'İstanbul soğuk' diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Gülse Birsel'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım "Kadın haklı" derken bir kısım ise "Çok üsten ya", "Nişantaşı’ndan Güngören’e gelmen lazım anlaman için", "Ne boş yapmış arkadaş" yorumlarında bulundu.





