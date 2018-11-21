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Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

DİZİ HABERLERİ  | 21.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

Bugün yayınlanacak Jet Sosyete'nin 2. sezon 7. bölümünün ön izlemesi servis edildi. Dizide Gülse Birsel'in canlardığı Gizem karakteri, bir diziye başlar ve rol gereği şiddete uğraması gerekir. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karışık veren Gizem'in tepkisi, geçtiğimiz günlerde sevilen şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı akıllara getirdi.

"İTİŞ KAKIŞ OLUNCA ŞİDDET OLMUYOR MU?"

Mynet'te yer alan habere göre, yönetmenin tokat sahnesini 'itiş kakış'a çevirmesi üzerine Gizem karakteri, 'Yani karışıklı itiş kakış diyorsunuz yani, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum' şeklinde karışık vermesi Ahmet Kural'ın 'Vurmadım, itiş kakış oldu' açıklamasını akıllara getirdi.

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

"DÜŞMEYEN DİK DURAN KADINLARA HEPİNİZİ ALIŞTIRACAĞIZ"

Ardından itişme üzerine yıkılmayan Gizem karakteri bu defa 'Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço değil psikopat diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayın düşmem. Düşmeyeceğim hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Seneryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız' dedi.

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: SusmayacağımSıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sıla mı haklı oldu, neye göre!
Helal
KADINLAR VAR SADECE BU ÜLKEDEN ERKEK OLMASSA TEK BAŞINIZA NE YAPACAKSINIZ GERÇİ KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ ONLAR KOCA DEĞİL KARI ARIYORLAR EŞİTLİK DİYORLARDI AMA SADECE KADIN HAKLARI VAR NE AİLE HAKLARI NEDE ERKEK HAKLARI VAR
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