Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

"İTİŞ KAKIŞ OLUNCA ŞİDDET OLMUYOR MU?"

Mynet'te yer alan habere göre, yönetmenin tokat sahnesini 'itiş kakış'a çevirmesi üzerine Gizem karakteri, 'Yani karışıklı itiş kakış diyorsunuz yani, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum' şeklinde karışık vermesi Ahmet Kural'ın 'Vurmadım, itiş kakış oldu' açıklamasını akıllara getirdi.

"DÜŞMEYEN DİK DURAN KADINLARA HEPİNİZİ ALIŞTIRACAĞIZ"

Ardından itişme üzerine yıkılmayan Gizem karakteri bu defa 'Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço değil psikopat diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayın düşmem. Düşmeyeceğim hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Seneryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız' dedi.