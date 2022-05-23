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Gülşen 'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?"

23.05.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bir marka ile iş birliği kapsamında çıkardığı koleksiyonuyla gündemde olan Gülşen, konserinde koleksiyondan bir parçayı giydi. Yine transparan tercih eden Gülşen 'ateşten elbise'siyle olay oldu. Gülşen'in tarzını görenler "Elbise nerede?" yorumlarında bulundu.

Gülşen 'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?"

Giydiği sahne kıyafetleri ve danslarıyla aylardır gündemde olan ve gelen tepkilere de boyun eğmeyen Gülşen son olarak bir marka ile iş birliği yaptı. Marka için koleksiyon hazırlayan Gülşen çıkardığı koleksiyondan bir parça giydi.

Gülşen yine transparan bir elbisenin altına bikini takımı giydi. Giydiği elbiseye isim veren Gülşen, Instagram hesabından yayınladığı görüntülere “Ateşten elbise”nin ilk konser tecrübesi. O daha ne yazlar ne kışlar görecek” açıklamasını ekledi.

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Gülşen'in iddialı konser kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise yine ikiye bölündü. Kimi Gülşen'in kıyafetini iç çamaşırına benzetti kimi ise "Çok yakışmış" ifadelerini kullandı.

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Çoğu sosyal medya kullanıcı ise "Elbise nerede?" yorumunda bulundu.

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