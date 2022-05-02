Gülşen'in sahne kıyafetlerine bayılanlar için siyah tüy detaylı elbisesine 400 TL altı alternatifler

Özel günlerde hep aynı tarz elbiseleri giymekten sıkılıyor ve biraz değişiklik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Tüy detaylı sevimli abiyelerden iddialı görünümünüzü tamamlayacak mini elbiselere kadar birbirinden havalı alternatiflerle siz de Gülşen kadar şık olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız etkileyici koleksiyondan seçim yaparken karar vermekte zorlanacağınıza eminiz! Zarif çizgilerin modern tasarımlarla buluştuğu havalı elbiseler içinde olma fikri sizi de heyecanlandırıyorsa daha fazla bekletmeden sizi, böyle alalım!

1. "Pulsuz, payetsiz olmaz" diyenler için

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Koton Kadın Gündelik Elbise ile modern şıklığınızı geceye taşıyın! Pul detaylarla bezenen parlak elbise, özel davetler için kurtarıcı bir parça. Diz üstünde biten mini boyu ve ölçülü V dekoltesi, şık bir akşam yemeği için oldukça büyüleyici. Dilerseniz tasarım elbiseyle en yakın arkadaşınızın nikâhına katılabilir ya da sevgilinizin ailesiyle tanışmaya gidebilirsiniz! Zamansız modeliyle her sezon kullanabilir, zahmetsizce şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Belindeki siyah kumaş kemer detayı, belinizi daha ince gösterir. Pul işlemeli mini elbiseyi, uzun deri çizmeler veya siyah stiletto ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Gümüş rengi zarif bir kolye takarak da güzelliğinizi taçlandırabilirsiniz.

2. Sadeliğinizle ışıldayan bir star olmaya ne dersiniz?

Whenever Company Mor Tek Omuz Drapeli Kloş Elbise ile peri masallarından çıkmışçasına zarif bir görünüme kavuşun! Rengiyle hayranlık uyandıran modeli, en özel günlerinizde daima üzerinizde taşımak isteyeceğinizden eminiz! Tek omzu açıkta bırakan modern kesimi, diz üstünde biten pileli eteği ve drape detayı sayesinde sade ve şık bir görünüme kavuşabilir ve hatta ışıltınızla göz kamaştırabilirsiniz. Modelin bel kıvrımınızı ortaya çıkaracak kemeri, daha formda görünmenizi sağlar. Mor rengiyle büyüleyen elbiseyi, leopar desenli bir ayakkabıyla tamamlayarak iddialı bir imaj sergileyebilir, gold takılar kullanarak kombininizi taçlandırabilirsiniz.

3. Güzelliğinizi şıklıkla taçlandırın

Secret Passion Lingerie Tek Omuz Fırfır Ve Yırtmaç Detaylı Kırmızı Elbise ile ortamın tozunu attırmaya hazır olun! Kırmızı halı şıklığına yakışır modeli ve büyüleyici rengi ile aynadaki yansımanıza âşık olabilirsiniz. Vücudunuzu sarıp sarmalayacak esnek kumaşı sayesinde çok iddialı ve çarpıcı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Tek omzu açıkta bırakan kesimi ve fırfır detayıyla hareketlenen model, zarif yırtmacıyla da oldukça havalı. Gerek kışkırtıcı tonu gerek asil duruşuyla iddialı bir imaj çizmenizi sağlayacak kırmızı elbiseyi, nude tonlarında ayakkabı ve çantayla tamamlayarak Victoria's Secret mankenlerine taş çıkarabilirsiniz.

4. Baş döndüren bir zarafete kavuşun

Koton Kadın Pili Detaylı Tek Omuz Mini Elbise, her kadının gardırobunda olması gereken joker parçalardan biri. Modeli ve rengi sayesinde özel davetlere çok kısa sürede hazırlanabilir ve çekici bir görünüm kazanabilirsiniz. Mini boy eteği ve tek omzuyla trende göz kırpan model, yaka detayı sayesinde klasik bir şıklık yakalıyor. Ürünün kemer aksesuarı ise daha formda görünmenizi sağlıyor. Asil duruşuyla âdeta "Ben buradayım." diyen elbiseyle kusursuz bir imaj oluşturacağınız kesin! Dilerseniz modeli, siyah stiletto ve gümüş takıyla kombinleyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz.

5. Zarafetinizle göz kamaştırmaya hazır olun

Shine İstanbul Tüylü Dantelli Elbise, daima zarif görünmek isteyenler için harika bir seçenek! Şıklığı detaylarında gizleyen elbise, pudra pembesi rengiyle büyülüyor. Tül ve dantel detaylarıyla hareketlenen model sayesinde benzersiz bir tarz oluşturabilirsiniz. Büyüleyen elbise, balıkçı yaka kesimiyle boynunuzu kuğu gibi ince gösterir. Dantelli transparan kumaşı, daha iddialı bir duruş sergilemenizi sağlar. Bileklerindeki yumuşacık tüllerle trendi yakalayan bir imaj çizebilir, davetlerin aranan yüzü olabilirsiniz! Şık dantelli elbiseyi beyaz topuklu ayakkabı ve inci takılarla kombinleyebilirsiniz.

6. Sihirli bir elbise

By Saygı Kolları Tüllü Kontrast Abiye, abartılı görünmeden de şık olunabileceğinin kanıtı. Modeli, rengi ve kesimiyle klasik ve spor tarzı buluşturan elbise, zıt renklerin uyumunu da gözler önüne seriyor. Siyah ve beyaz gibi iki güçlü rengi muhteşem bir ahenkle birleştiren modeli, özel günleriniz için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Astar görevi gören siyah elbise, file görünümlü beyaz kumaşla tamamlanarak spor stilini ön plana çıkarıyor. Omuz kısmında yer alan tüylerle havalı bir imaj elde edebilir, siyah tek bant ayakkabılarla kombinleyerek moda rüzgârları estirebilirsiniz.

7. Biri asalet mi dedi

Koton Kadın Vatkalı Elbise, siyahtan vazgeçemeyen kadınlar için âdeta özel olarak üretiliyor! Vatkalı modeli sayesinde eski dönem filmini anımsatan zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kadife kumaşın klasik duruşunu dengeleyen model, daha trend bir stil kazanmanızı sağlayacak! Pul detaylarıyla bezenen parça, zamansız bir şıklık vadediyor. Bisiklet yaka kesimi ve uzun kol detayı sayesinde tüm dikkatlerin üzerinizde olacağından emin olabilirsiniz! Daha güçlü bir kombin oluşturmak ve stilinizin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için dilerseniz elbiseyi, deri postallar ve gümüş rengi küpelerle kombinleyerek de kullanabilirsiniz.

8. Şıklığı sadeliğinde gizli

Merry See Şık Siyah Mini Elbise sade gibi görünse de oldukça etkileyici bir elbise. Doğum günü kutlamaları, akşam yemekleri ya da gece eğlenceleri için de ideal. Omuz ve göğüs kısmının dökümlü duruşu, daha formda görünmenize yardımcı olur. Böylece gizlemek istediğiniz bölgeleri, kolayca kamufle edebilirsiniz. Tek omzu düşük tarzıyla çok daha alımlı bir stile kavuşabilirsiniz. Mini eteği ve drape detaylarıyla hareketlenen model, bacaklarınızın da sütun biçimde görünmesini sağlar. Siyah mini elbise sayesinde şıklığı ve konforu bir arada yakalayabilirsiniz. Modeli uzun çorap çizme ve ufak bir çantayla kombinleyerek cazibeli bir görünüme kazanabilirsiniz.

9. Kusursuz bir görünüme kavuşun

Lovebox Astarlı Dar Kalıp Uzun Kollu Beyaz Elbise ile bir gelin kadar zarif ve cool görünebilirsiniz! Nikâh töreninizde ya da mezuniyetinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz model, her detayıyla da ayrı bir şıklık vadediyor. Vücudunuzu saran kesimi sayesinde alımlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Diz üstünde biten boyu ve bisiklet yakası, iddialı elbiseyi aynı zamanda yumuşatır. Bel hatlarınızı ortaya çıkaracak korseli tasarım, asil duruşunuzu zirveye taşır. Transparan göğüs dekoltesiyle çarpıcı güzelliğinizi cesurca sergileyebilir, stilinizi beyaz stilettoyla tamamlayabilirsiniz. Saçlarınızı, enseden toplanan dağınık topuz modelinde yaparak tarzınıza baştan aşağı etkileyici bir yorum katabilirsiniz.

10. Klasik çizgiler, modern dokunuşlar

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SCHAPSHIK Kruvaze Yaka Uzun Kollu Mini Anvelop Elbise şık ve resmi olmanız gereken durumlarda altın değerinde bir kurtarıcı! İş toplantısı, seminer ya da bir partide gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kruvaze yakası sayesinde klasik bir duruş vadeden elbise, mini boyuyla da trendi yakalıyor. Ölçülü dekoltesi, kemerindeki metal tokası ve uzun kolları sayesinde zahmetsiz bir şıklık vadediyor. Ebiseyi spor ayakkabı ve zincirli bir çantayla kombinleyerek spor tarz oluşturabilir ya da siyah stiletto ve metal clutch bir çantayla tamamlayarak klasik bir stil yaratabilirsiniz.