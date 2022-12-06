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Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor

06.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile oynadığı yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu 68. yaşını yakın çevresiyle kutladı. "Doğum günü kızıydım" diyen ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Gülşen Bubikoğlu'nu görenler "Gençlik iksirini mi buldun?" dedi.

Gülşen Bubikoğlu 68 yaşında! Yeşilçam'ın güzeli yıllara meydan okuyor

Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı, Evcilik Oyunu ve daha nice filmle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Zaman zaman yaptığı resimleri zaman zaman da gündelik hayatından detayları paylaşan güzel oyuncu 68. yaşını kutladı.

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Bubikoğlu, kızı ve yakınlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı. "Doğum günü kızıydım" diyen ünlü oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

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GÖRENLER BEĞENİ YAĞDIRDI

Pastanın önünde poz veren Bubikoğlu paylaşımının altına, "Bugün çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" notunu ekledi.

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Usta oyuncuyu görenler hem doğum gününü kutladı hem de oyuncunun güzelliğine dair yorumlarda bulundu. Gülşen Bubikoğlu'na "Gençlik iksirini mi buldun?", "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları geldi.

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