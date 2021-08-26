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Gülşen'den kıyafet yanıtı: Kendi istediğim gibi davranıyorum!

26.08.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptığı olay olan başarılı sanatçı Gülşen ev içinde ve sahnede iddialı seçimler yapıyor. Sütyensiz tercihleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen sahne kıyafetlerine harcadığı parayla ilgili ve tarzıyla ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.

Gülşen'den kıyafet yanıtı: Kendi istediğim gibi davranıyorum!

İddialı sahne kıyafetleri ve ev haliyle dikkat çeken Gülşen kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. İstanbul’da bir AVM’de görüntülenen ünlü şarkıcı Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konserlerinde seçtiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, hakkında yapılan olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı “Ben sadece kendi istediğim gibi davranıyorum! Bu genel bir problem, birbirimizin hayatlarına ve özgürlüklerimize saygı göstermek kıyafetlerimizden daha önemli bir konu” dedi.

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Ünlü şarkıcıya uzun bir süredir albüm çıkarmadığı yönünde sorulan soruya ise “Enerjimiz ve hevesimiz bazen kaybolabiliyor. Fakat bu çalışmalarımızın durduğu anlamına gelmiyor. Biz müzikle çok iç içe yaşayan insanlarız, en iyisini en doğru zamanda dinleyiciyle buluşturmak için çabalıyoruz” yanıtını verdi.

Yeni yıla girerken albüm çıkaracağı sinyallerini veren şarkıcı Gülşen, Ozan Çolakoğlu’nun Tarkan ile single çalışması olduğu duyumlarını doğrulayarak; “Ozan, bazı çalışmalarını Tarkan’la birlikte yürütüyor” dedi.

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