Gülşen'den kıyafet yanıtı: Kendi istediğim gibi davranıyorum!

İddialı sahne kıyafetleri ve ev haliyle dikkat çeken Gülşen kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. İstanbul’da bir AVM’de görüntülenen ünlü şarkıcı Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konserlerinde seçtiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, hakkında yapılan olumsuz eleştirileri yanıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı “Ben sadece kendi istediğim gibi davranıyorum! Bu genel bir problem, birbirimizin hayatlarına ve özgürlüklerimize saygı göstermek kıyafetlerimizden daha önemli bir konu” dedi.

Ünlü şarkıcıya uzun bir süredir albüm çıkarmadığı yönünde sorulan soruya ise “Enerjimiz ve hevesimiz bazen kaybolabiliyor. Fakat bu çalışmalarımızın durduğu anlamına gelmiyor. Biz müzikle çok iç içe yaşayan insanlarız, en iyisini en doğru zamanda dinleyiciyle buluşturmak için çabalıyoruz” yanıtını verdi.

Yeni yıla girerken albüm çıkaracağı sinyallerini veren şarkıcı Gülşen, Ozan Çolakoğlu’nun Tarkan ile single çalışması olduğu duyumlarını doğrulayarak; “Ozan, bazı çalışmalarını Tarkan’la birlikte yürütüyor” dedi.

