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  4. Gülşen'e sürpriz doğum günü! Edis ve Mabel Matiz ile dans anları olay oldu

Gülşen'e sürpriz doğum günü! Edis ve Mabel Matiz ile dans anları olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 07:44
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Son yıllarda kıyafetiyle adından söz ettiren Gülşen, 48. yaş gününü ünlü isimlerle kutladı. Edis, Mabel Matiz ve Gülşen'in pasta kesmeden önce dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen yine kendini tutamadı.

Gülşen'e sürpriz doğum günü! Edis ve Mabel Matiz ile dans anları olay oldu

Yeni şarkısıyla adından söz ettiren Gülşen yeni yaşını kutladı. Son dönemde kıyafet seçimiyle adından söz ettiren Gülşen 48. yaşını da dostlarıyla birlikte kutladı.

Gülşen 48. yaşının şerefine ünlülerin akın ettiği bir doğum günü partisi düzenledi. Özel gecesinde şarkıcıya Mabel Matiz ve Edis de eşlik etti.

Gülşen'in doğum gününde bu bomba ikiliyle verdiği pozlar ve dansı dikkat çekti.

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Gülşen’in Edis ve Mabel Matiz'le birlikte dansı sırasında kalçasını konuklarına sallaması da hemen tabii ki sosyal medyada gündem oldu.

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Gülşen'in o hallerine "Ne güzel eğlenmiş", "Ya kadında kalça yok zaten", "Aman artık sıktı" yorumları yapıldı.

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