Gülşen kalçasına kurdele koydu! Sahne tarzı sosyal medyayı salladı

İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde sahne alacak olan Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Sevenlerini sahnede coşturan şarkıcı yine sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

İç çamaşırları belli olan bir takımla sahneye çıkan Gülşen'in bazı bölgelerinde kurdeleler vardı.

Gülşen arkasını dönünce ise asıl o zaman olay oldu. Kalçasında kurdele olan Gülşen yine sosyal medyayı salladı. Şarkıcının pozlarına beğeni olduğu kadar eleştiri de vardı.

Gülşen'i görenler "Artık sıktı", "Bazı halleri çok yapay", "İşiyle konuşulmayı tamamen bıraktı" yorumlarında bulundu.

Gülşen ise paylaşımına "Al bu kirazdan" notunu düştü.



