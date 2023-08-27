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  4. Gülşen kalçasına kurdele koydu! Sahne tarzı sosyal medyayı salladı

Gülşen kalçasına kurdele koydu! Sahne tarzı sosyal medyayı salladı

27.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, pembe kurdeleli tarzıyla verdiği pozlara “Al bu kirazdan” notunu düştü. Sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen Gülşen'in kalçasında kurdele tasarımıyla sahneye çıkıp poz vermesi eleştirilere de sebep oldu.

İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde sahne alacak olan Gülşen geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahneye çıktı. Sevenlerini sahnede coşturan şarkıcı yine sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

İç çamaşırları belli olan bir takımla sahneye çıkan Gülşen'in bazı bölgelerinde kurdeleler vardı.

Gülşen arkasını dönünce ise asıl o zaman olay oldu. Kalçasında kurdele olan Gülşen yine sosyal medyayı salladı. Şarkıcının pozlarına beğeni olduğu kadar eleştiri de vardı.

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Gülşen'i görenler "Artık sıktı", "Bazı halleri çok yapay", "İşiyle konuşulmayı tamamen bıraktı" yorumlarında bulundu.

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Gülşen ise paylaşımına "Al bu kirazdan" notunu düştü.

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Gülşen

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