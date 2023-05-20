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Gülşen kırmızı saçlarıyla gündem oldu! Konserde dikkat çeken sözler 'Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli'

20.05.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık konserleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen bu kez de kırmızı saçlarıyla gündem yarattı. Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan Gülşen, kırmızı saçlarının yanı sıra sözleriyle de dikkat çekti.

Gülşen kırmızı saçlarıyla gündem oldu! Konserde dikkat çeken sözler 'Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli'

Sıklıkla gündem yaratan ünlü şarkıcı Gülşen, Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya'da konser verdi. Kırmızı saçlarıyla sahneye çıkan Gülşen, bu imajıyla herkesi şaşırtırken yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

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"SAÇIMDAN TIRNAĞIMA RUHUMUN RENGİ BELLİ"

Konserde saçlarının rengiyle ilgili konuşan Gülşen, dikkat çeken bir mesaj verdi. Gülşen, "Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

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