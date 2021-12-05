Gülşen sınırları zorladı! Sahne için tercihi olay

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sahnede yine olay olmayı devam ediyor.

Pandemi sonrasında verdiği konserlerde birbirinden iddialı kıyafetlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de verdiği konserde de fazlasıyla iddialıydı.

Gülşen'in beline kadar gelen dekoltesi bir zincirle sınırlanıyor ve devamında göğsüne kadar dekoltesi devam ediyordu. Hayranlarının yüreğini hoplatan Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı takipçiler bu kıyafeti cesurdan ziyade abartı bulurken bazıları ise Gülşen'ni fiziğine çok yakıştığı görüşündeydi.

Sizce kıyafeti yakışmış mı? Dekolteleri abartmış! Çok yakışmış!



