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  4. Gülseren Budayıcıoğlu depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için ekranda! Tepki çekti

Gülseren Budayıcıoğlu depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için ekranda! Tepki çekti

20.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizileriyle tanınan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu depremzedeler için bir programa başladı. Budayıcıoğlu'nun depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için yeni bir programa başlayacağı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Gülseren Budayıcıoğlu depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için ekranda! Tepki çekti

Gülseren Budayıcıoğlu özellikle travmatik hikayeleri kaleme aldığı kitaplarıyla ve bunları dizi olarak ekrana sunmasıyla tanınıyor. Hastalarının hikâyelerinden yola çıkarak senaryolar yazan ünlü isim Ceyda Düvenci moderatörlüğünde yayınlanacak olan Dünden Sonra Yarından Önce adlı programda yer alacak.

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için yeni bir programa başlayacağının açıklanması tepkiler yol açtı.

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Budayıcıoğlu'nun ekrandaki bu görevi gerçekleştirecek olacağını duyan sosyal medya kullanıcılar "Onları da mı dizi yapacaksınız?", "Bu sömürüdür", "İnsanlara travmayı yeniden mi yaşatacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

İşte tepkilerden bazıları:

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