Gülseren Budayıcıoğlu senaryoyu ifşa etmişti! Yalı Çapkını'nda beklenen oldu! Seyran ve Ferit yeniden bir arada... Sosyal medyada yorum yağdı

Geçtiğimiz sezon cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda seyirciyi hayal kırıklığına uğratmış ve birçok tepki almıştı.

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in ayrılıp başkalarıyla birlikte olması izleyenleri epey üzmüştü.

İzleyenler senaryoda değişiklik olup olmayacağını merak ederken Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir araya gelmesi heyecanla bekleniyordu.

SENARYO İFŞA EDİLMİŞTİ

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa olmuş ve Budayıcıoğlu'na yapılan eleştiriler karşısında ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız.'' demişti.

BEKLENEN OLDU

Sonunda beklenen oldu... Dizinin son fragmanı seyirciyi tatmin etti.

Dizide Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un dönmesi ile birlikte yei bir dönemin başlayacağı sinyalleri verildi.

YORUM YAĞDI

Seyran ve Ferit yalıdaki odalarına yeniden döndü. Fragmandaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizi için 'sonunda beklediğimiz sahneler', 'herşey eskiye dönüyor', 'gümbür gümbür geliyorlar' yorumları yapıldı.