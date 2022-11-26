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  4. Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

26.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk ile paylaştığı Gönül Dağı'ndan ayrılarak izleyiciyi üzen güzel oyuncu Gülsim Ali, yeni dizisi Avcı ile heyecan yaratmıştı. Sosyal medyada aktif olan Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı.

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Avcı dizisiyle ekrana döneceği konuşulan Gülsim Ali, babasının doğum gününü kutladığı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Gülsim Ali İlhan'ın annesiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun ailesi, Bulgaristan Rusçuk'ta yaşıyor. Gülsim Ali İlhan'ın ablası ise Almanya'da ikamet ediyor.

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'na veda eden Gülsim Ali, Uğur Güneş ile birlikte Avcı'da rol alacak. Dizi için eğitimlere başlayan güzel oyuncu, şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı.

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Bir dönem 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşayan oyuncu, ''Yalnızca işimle gündeme gelmek istiyorum'' demişti.

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi


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