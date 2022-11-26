Gülsim Ali Bulgaristan'da yaşayan anne ve babasını paylaştı! Gören aynı şeyi söyledi

Avcı dizisiyle ekrana döneceği konuşulan Gülsim Ali, babasının doğum gününü kutladığı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Gülsim Ali İlhan'ın annesiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun ailesi, Bulgaristan Rusçuk'ta yaşıyor. Gülsim Ali İlhan'ın ablası ise Almanya'da ikamet ediyor.

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'na veda eden Gülsim Ali, Uğur Güneş ile birlikte Avcı'da rol alacak. Dizi için eğitimlere başlayan güzel oyuncu, şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı.

Bir dönem 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşayan oyuncu, ''Yalnızca işimle gündeme gelmek istiyorum'' demişti.



