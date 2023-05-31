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  4. Gülsim Ali göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İddialı pozuna beğeni yağdı

Gülsim Ali göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İddialı pozuna beğeni yağdı

31.05.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile büyük beğeni toplayan Gülsim Ali şimdilerde Al Sancak’da yer alıyor. Güzelliği ile büyüleyen Gülsim Ali ödül töreninde giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü ismin dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Gülsim Ali göğüs dekoltesiyle nefes kesti! İddialı pozuna beğeni yağdı

Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almak için bir törene katıldı. Törende iddialı bir elbise tercih eden Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla adeta büyüledi.

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Gülsim Ali'nin pozlarına yorum yapanlar arasında Kardeşlerim dizisinde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun da yer aldı. Ünlü isim "Gül detayı çok hoş" yorumunu yaptı.

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28 yaşındaki Ali’nin peş peşe paylaştığı pozları takipçileri tarafından çok beğenildi. 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan ünlü ismin takipçileri "Sonuna kadar hak ettin", "Seninle gurur duyuyoruz", "O oyunculuğa ödüller az bile" yorumunda bulundu.

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Şimdilerde Al Sancak dizisinde rol alan Gülsim Ali Gönül Dağı dizisinde Berk Atan'ın hayat verdiği Taner'in eşi Dilek'e hayat vermişti.

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Sevilen ismin rol aldığı yapımlar arasında Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Yüzleşme de bulunuyor.

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