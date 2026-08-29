Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolde

“Susuz Yaz” dizisi yeni sezonun en heyecan verici projelerinin başında geliyor. Ay Yapım’ın üzerinde titizlikle hazırlık yaptığı dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir yer alıyor.
Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan “Susuz Yaz” dizisinde Demir'in partneri sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin film versiyonunda Hülya Koçyiğit’in oynadığı “Bahar” rolüne genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert hayat verecek.
Genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert “Susuz Yaz” dizisinin Bahar’ı oldu. Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Sema Ergenekon’un yazdığı dizi Adana’da çekilecek.
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