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Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolde

Son olarak Delikanlı dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir yeni sezonda “Susuz Yaz” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Mert Ramazan Demir'in iddialı projedeki yeni partneri belli oldu.

Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolde
Öznur Yaslı İkier

“Susuz Yaz” dizisi yeni sezonun en heyecan verici projelerinin başında geliyor. Ay Yapım’ın üzerinde titizlikle hazırlık yaptığı dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir yer alıyor.

Mert Ramazan Demir in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolde 1

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan “Susuz Yaz” dizisinde Demir'in partneri sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin film versiyonunda Hülya Koçyiğit’in oynadığı “Bahar” rolüne genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert hayat verecek.

Mert Ramazan Demir in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolde 2

Genç kuşağın gözde yıldızlarından Lizge Cömert “Susuz Yaz” dizisinin Bahar’ı oldu. Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Sema Ergenekon’un yazdığı dizi Adana’da çekilecek.

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Mert Ramazan Demir Lizge Cömert
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