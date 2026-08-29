Survivor Ayşe Yüksel bir düğün daha yaptı! Gelinliği tam not aldı

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan Maldivler'de aldığı romantik evlenme teklifine evet demişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan ikili, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Sık sık mutluluk pozları paylaşan ikili, geçtiğimiz günlerde Yüksel'in memleketi Düzce'de akrabalarının katıldığı bir gecede imza atarak evlenmişlerdi.

Ayşe Yüksel, sosyal medyadan düğünle ilgili yaptığı paylaşımda ''En önemli şey şu; bizim için bu ön prova dedim farkındaysanız. Bu düğün değil, ön provaydı, kınaydı. Ben Düzceliyim. İstanbul'a gelemeyecek olan akrabalarımız için böyle bir şey yaptık.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yüksel ile Saray, Düzce'den sonra şimdi de İstanbul'da düğün yaptı. Çifti bu mutlu günlerinde Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı. İkili, düğün danslarını yağmur eşliğinde yaptı.

TAM NOT ALDI

Yüksel, sade gelinliğiyle davetlilerde tam not aldı. Straplez, kalp yakalı, korse detaylı ve balık kesim bir gelinlik tercih eden Ayşe Yüksel'in bu gelinliği de çok beğenildi.