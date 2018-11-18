Gülüç Belediyesporlu Miraç Bekdaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14.00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyeporlu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı.

Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan 28 yaşındaki Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş’ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



