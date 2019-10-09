Gülüş tasarımı nedir? Mükemmel gülüşün kriterleri nelerdir?

Diş Hekimi Dr. Aylin Hoşzeban Erdur, diş estetiği ve dijital gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlatıyor. ÇARPIK VE LEKELİ DİŞLER, SOSYAL MEDYA PROFİLİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR İletişim sırasında karşı tarafa ilk mesaj, kişinin gülüşü üzerinden iletilir. Bu nedenle, gülümsemenin güzellik algısında ve iletişim kurmada önemli bir yeri vardır. Fakat dişlerde oluşan çapraşıklıklar, eksiklikler ya da lekelenmeler kişinin özgüveninin sarsılmasına sebep olabiliyor. Hatta bu durum, birçok kişinin sosyal medya profilini olumsuz etkileyebiliyor. Fakat dijital gülüş tasarımı ile gülüşünden memnun olunmayan kişilere artık yepyeni bir gülüş kazandırılabiliyor. MÜKEMMEL GÜLÜŞÜN KRİTERLERİ NELERDİR? Dişlerin kesici kenarlarının konuşurken görünmesi ve gülüş sırasında dişlerin alt dudak kavisi ile paralel olması, estetik gülüşün önemli kriterleri arasında sayılıyor. Dişlerde çapraşıklığın bulunmaması, üst dişlerin belirgin ve diş etleriyle paralel olması, dişlerde lekelerin bulunmaması ayrıca dişlerin dudak yapısı ile uyumlu biçimde olması da mükemmel gülüşün unsurlarını oluşturuyor.

GÜLÜŞ TASARIMI HASTANIN TALEPLERİNE GÖRE YAPILIYOR Gülüş tasarımı yapılırken dudak ve diş eti seviyesinin belirlenmesi, dişin dizilimi ve gülme hattının oluşturulması gibi ince detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Kişiye gülüş tasarımı yapılırken tüm dişlerinin incelenmesi ve diş etleri, dudak gibi dokuların dikkate alınması da önem taşıyor. Yöntemin sen sevilen yanı ise dişlerin dizilimi, büyüklükleri ve rengi gibi unsurlara hastanın kendisinin karar vermesidir. DİŞLER HAZIRLANMADAN ÖNCE HASTAYA AĞIZDAKİ DURUŞU GÖSTERİLEBİLİYOR Dijital gülüş tasarımında öncelikle hastanın şikayetleri dinlenir ve görüntüleri, özgüvenli, doğal ve estetik bir gülüşe sahip olmasını sağlamak için bilgisayar ortamına aktarılır. Çalışma, hastanın isteği doğrultusunda şekillendirilir. Daha sonra elde edilen sonuç, Mock-Up tekniği olarak adlandırılan alçı modeli ile hastanın ağzına uygulanır. Bu yöntem sayesinde hastalar tedavi gerçekleşmeden önce 3 boyutlu hale getirilmiş dişlerini inceleme fırsatı bulabiliyor.