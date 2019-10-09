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Gülüş tasarımı nedir? Mükemmel gülüşün kriterleri nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Estetik dişlere sahip olmak kişinin iş ve özel yaşamını olumlu etkilediği gibi, sosyal medya platformlarındaki özgüveni de artırıyor. Bu nedenle birçoğumuz sağlıklı dişlere ve etkileyici bir gülüşe sahip olmanın hayalini kuruyoruz. Gelişen teknoloji ve estetik diş hekimliğindeki yeni uygulamalar sayesinde kişi, hayal ettiği gülüşe kolaylıkla kavuşabiliyor. Özellikle “dijital gülüş tasarımı” ile doğru gülüş, kişiye özel olarak yeniden tasarlanabiliyor.

Gülüş tasarımı nedir? Mükemmel gülüşün kriterleri nelerdir?

Diş Hekimi Dr. Aylin Hoşzeban Erdur, diş estetiği ve dijital gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlatıyor.

ÇARPIK VE LEKELİ DİŞLER, SOSYAL MEDYA PROFİLİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İletişim sırasında karşı tarafa ilk mesaj, kişinin gülüşü üzerinden iletilir. Bu nedenle, gülümsemenin güzellik algısında ve iletişim kurmada önemli bir yeri vardır. Fakat dişlerde oluşan çapraşıklıklar, eksiklikler ya da lekelenmeler kişinin özgüveninin sarsılmasına sebep olabiliyor. Hatta bu durum, birçok kişinin sosyal medya profilini olumsuz etkileyebiliyor. Fakat dijital gülüş tasarımı ile gülüşünden memnun olunmayan kişilere artık yepyeni bir gülüş kazandırılabiliyor.

MÜKEMMEL GÜLÜŞÜN KRİTERLERİ NELERDİR?

Dişlerin kesici kenarlarının konuşurken görünmesi ve gülüş sırasında dişlerin alt dudak kavisi ile paralel olması, estetik gülüşün önemli kriterleri arasında sayılıyor. Dişlerde çapraşıklığın bulunmaması, üst dişlerin belirgin ve diş etleriyle paralel olması, dişlerde lekelerin bulunmaması ayrıca dişlerin dudak yapısı ile uyumlu biçimde olması da mükemmel gülüşün unsurlarını oluşturuyor.

GÜLÜŞ TASARIMI HASTANIN TALEPLERİNE GÖRE YAPILIYOR

Gülüş tasarımı yapılırken dudak ve diş eti seviyesinin belirlenmesi, dişin dizilimi ve gülme hattının oluşturulması gibi ince detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Kişiye gülüş tasarımı yapılırken tüm dişlerinin incelenmesi ve diş etleri, dudak gibi dokuların dikkate alınması da önem taşıyor. Yöntemin sen sevilen yanı ise dişlerin dizilimi, büyüklükleri ve rengi gibi unsurlara hastanın kendisinin karar vermesidir.

DİŞLER HAZIRLANMADAN ÖNCE HASTAYA AĞIZDAKİ DURUŞU GÖSTERİLEBİLİYOR

Dijital gülüş tasarımında öncelikle hastanın şikayetleri dinlenir ve görüntüleri, özgüvenli, doğal ve estetik bir gülüşe sahip olmasını sağlamak için bilgisayar ortamına aktarılır. Çalışma, hastanın isteği doğrultusunda şekillendirilir. Daha sonra elde edilen sonuç, Mock-Up tekniği olarak adlandırılan alçı modeli ile hastanın ağzına uygulanır. Bu yöntem sayesinde hastalar tedavi gerçekleşmeden önce 3 boyutlu hale getirilmiş dişlerini inceleme fırsatı bulabiliyor.

GÜLÜŞ TASARIMI CİNSİYETE GÖRE YAPILABİLİYOR

Yüz tipine göre değişebilen gülüş tasarımı cinsiyete göre de şekillenebiliyor. Kadınlar için daha oval yapılı ve kadınsı dişler hazırlanırken, erkekler için daha köşeli ve maskülen bir gülüş tasarımı yapılabiliyor. Gülüş estetiği planlanırken kare, uzun, yuvarlak veya üçgen yüz tiplerinin her biri için ayrı tasarım gerçekleştiriliyor. Beyazlatma, lamina yapımı, estetik, ortodonti, porselen ve implant uygulamalarını içeren gülüş estetiğiyle kişinin arzu ettiği gülümsemeye kavuşması sağlanabiliyor.

DİŞ ESTETİĞİ GENÇLEŞTİRİYOR

Yaş ilerlemesiyle yüz yapısında görülebilen sarkmalar ve çene yapısındaki değişiklikler de gülüşü etkileyebiliyor. Diş eksikliğinin uzun süreli tedavi edilmemesi gibi durumlardaysa, çiğneme tipinin tek yönlü gelişmesi de yüz kaslarını zayıflatabiliyor. Gülüş tasarımının yapılmasıyla birlikte hastaya uygun dişler tasarlanırken aynı zamanda diş etlerine ya da dudak dokularına yapılabilecek uygulamalarla ilgili sıkıntılar düzeltilebiliyor. Böylece hasta estetik görünümüne ulaşırken, daha genç gözükme şansına da sahip olabiliyor.

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