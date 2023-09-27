Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gülen Gözler, Bizim Aile, Yazlıkçılar, Şampiyon, Kasabanın İncisi ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça hayat verdiği rollerle hafızalarımıza kazındı. Gülüşüyle ünlü olan Akça, "Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle unutulmazlar arasına girdi.

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin setine aslında ayakkabı boyacısı olarak gitmişti. Sette, kahkaha attığı sırada Ertem Eğilmez'in ilgisini çeken Akça, filme tesadüfen attığı kahkahayla dahil oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tuncay Akça son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Oyunculuğu bırakan ünlü isim, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

Siyasetle de ilgilenen Akça, aynı zamanda sinema hayatını anlattığı "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlendi. Yol Filminde Yusuf karakterine hayat verdi. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav Adem rolünü canlandırdı.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.





