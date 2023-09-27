MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gülüşüyle ünlüydü! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

27.09.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Bacaksız rolüyle hafızalarımıza kazınan Tuncay Akça gülüşleriyle ünlüydü. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta sanatçılarıyla birlikte Hababam Sınıfı filminde rol alan çocuk oyuncu şimdilerde 59 yaşında. Oyunculuğu bırakan ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor.

Gülen Gözler, Bizim Aile, Yazlıkçılar, Şampiyon, Kasabanın İncisi ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça hayat verdiği rollerle hafızalarımıza kazındı. Gülüşüyle ünlü olan Akça, "Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle unutulmazlar arasına girdi.

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin setine aslında ayakkabı boyacısı olarak gitmişti. Sette, kahkaha attığı sırada Ertem Eğilmez'in ilgisini çeken Akça, filme tesadüfen attığı kahkahayla dahil oldu.

Hababam Sınıfı 1

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tuncay Akça son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Oyunculuğu bırakan ünlü isim, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

Hababam Sınıfı 2

Siyasetle de ilgilenen Akça, aynı zamanda sinema hayatını anlattığı "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.

Tuncay Akça son 1

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlendi. Yol Filminde Yusuf karakterine hayat verdi. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav Adem rolünü canlandırdı.

Tuncay Akça son 2

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

Tuncay Akça son 3

tuncay akça son 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu2. sezonda ateşli sahneler! Arabadaki o anlar olay oldu
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına... Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Story başına...
Başörtülü pozu sosyal medyayı ikiye böldüBaşörtülü pozu sosyal medyayı ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Akça hababam sınıfı yeşilçam Oyuncu yaşında bir gülücük hikayesi aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.