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Gülüt kek tarifi: İştahla yiyebileceğiniz farklı bir tat

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivas’ın en meşhur lezzetlerinden olan gülüt kek tarifi, Anadolu’nun en özel lezzetlerinden biri. Mısır unuyla harikalar yaratmak istiyorsanız gülüt kek tarifini mutlaka denemelisiniz.

Gülüt kek tarifi: İştahla yiyebileceğiniz farklı bir tat

Mısır unuyla hazırlanan gülüt kek tarifi, Sivas yöresinde hemen hemen her evde pişen enfes bir hamur işi. Kuzey Yıldızı dizisiyle de son dönemlerde popüler olunca insanlar internet üzerinden Kuzey Yıldızı gülüt tarifi araması yapmaya başladılar. Siz de bu tadına doyum olmaz gülüt keki lezzetini denemek istiyorsanız tarifimize kesinlikle göz atmalısınız.

GÜLÜT KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta
1,5 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır unu
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Mavi haşhaş

GÜLÜT TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve şekeri de kaba ilave ettikten sonra güzel bir şekilde çırpın.
Bu iki malzemeyi krema kıvamına getirdikten sonra sırasıyla geriye kalan tüm malzemeleri ilave edin ve çırpın.
Kek harcını hazırladıktan yağladığınız kek kalıbına aktarın. Kekin üzerine mavi haşhaş serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

GÜLÜT KEK KALORİ ORANI NEDİR?

İnce bir dilim gülüt kek ortalama 100 kaloridir.

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