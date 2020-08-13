Gülüt kek tarifi: İştahla yiyebileceğiniz farklı bir tat

Mısır unuyla hazırlanan gülüt kek tarifi, Sivas yöresinde hemen hemen her evde pişen enfes bir hamur işi. Kuzey Yıldızı dizisiyle de son dönemlerde popüler olunca insanlar internet üzerinden Kuzey Yıldızı gülüt tarifi araması yapmaya başladılar. Siz de bu tadına doyum olmaz gülüt keki lezzetini denemek istiyorsanız tarifimize kesinlikle göz atmalısınız.
3 yumurta
1,5 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır unu
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Mavi haşhaş
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve şekeri de kaba ilave ettikten sonra güzel bir şekilde çırpın.
Bu iki malzemeyi krema kıvamına getirdikten sonra sırasıyla geriye kalan tüm malzemeleri ilave edin ve çırpın.
Kek harcını hazırladıktan yağladığınız kek kalıbına aktarın. Kekin üzerine mavi haşhaş serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.
İnce bir dilim gülüt kek ortalama 100 kaloridir.
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