Gümrük İşletme mezunları ne iş yapar? Gümrük İşletme bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gümrük İşletme Bölümü, ülkenin sınır kontrollerini gümrük mevzuatlarına uygun bir şekilde yapacak ve ithalat, ihracat gibi konulara hakim, alanında uzman meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde eğitim alan kişiler, 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra "Gümrük Müşaviri" unvanı ile iş yaşamına başlayabilir. Gümrük İşletme mezunları iş imkanları çeşitlidir. Bu iş çeşitliliğini doğuran en önemli unsur ise ülkemizin jeopolitik konumudur.

Birden çok ülke ile sınır komşusu olan ülkemizden diğer ülkelere hava, kara ve deniz yolu ile ulaşım sağlaması oldukça kolaydır. Bu durum da iş gücüne olan ihtiyacı arttırır. Gümrük müşavirleri, ülkeye yapılan tüm giriş ve çıkış işlemlerini Gümrük mevzuatlarına uygun olacak şekilde kontrol eden kişilerdir. Gümrük işletme bölümü mezunları; gümrükler başta olmak üzere üniversiteler, uluslararası ticaret şirketleri ve memurluklarda görev alabilir. Bu bölüm mezunlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Gümrük İşletme bölümü nedir?

Gümrük İşletme Bölümünden mezun olan meslek mensupları ülkenin sınırında faaliyet göstererek, ülkesine yapılan tüm giriş ve çıkış işlemlerinden sorumlu olan kişilerdir. Bu kişiler gümrük mevzuatına uygun olacak şekilde sınır kontrollerinin gerçekleştirilmesini, ürün alım ve satımlarının incelenmesini sağlar. Gümrük İşletme Bölümünde eğitim alabilmek için TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekir. Gümrük işletme bölümünün kontenjanı sınırlıdır. Bu bölümde eğitim alacak kişilerde gümrük kapılarında çalışmaya engel bir durumunun olmaması şartı da aranır. Adayların iletişim becerileri de güçlü olmalıdır.

Gümrük İşletme bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Gümrük işletme bölümü, üniversitelerde Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren bir bölümdür. Eğitim süresi 4 yıl olan bölümde, kontenjan da sınırlıdır. Ülkemizde sadece 7 farklı seçenekle 5 farklı üniversitede eğitimi verilen bir bölümdür. Bölüm eşit ağırlık puanından hazırlanan öğrencileri kabul eder. Ülkemizin pek çok ülke ile sınır komşuluğunun olması ve jeopolitik yapısının önemi sebebi ile Gümrük işletme personellerine olan ihtiyaç katlanarak artıyor. Gümrük İşletme Bölümü, Türkçe eğitim veren bir bölümdür. Ancak, bazı üniversitelerde İngilizce eğitim de verilir. Bu durumda bu kişilerin yabancı dil bilmesi ve öğrenmesi için hazırlık sınıfı eğitimi verilir.

Gümrük İşletme mezunları ne iş yapar?

Gümrük işletme mezunu olan kişiler aldıkları eğitimler ve uygulanan mevzuatlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Ülkeye yapılan bütün giriş ve çıkış işlemlerini Gümrük müşavirleri, gümrük mevzuatına uygun bir şekilde çalışmalar yapan kişilerdir. Gümrük işletme bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği başlıca görevler ise, gümrükler, üniversiteler, uluslararası ticaret şirketleridir. Bu alandan mezun olan meslek mensuplarına olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu durumda birçok öğrencinin Gümrük İşletme bölümüne yönelmesine sebep oluyor.

Gümrük İşletme mezunları nerelerde çalışır?

Gümrük işletme mezunu olup gümrük müşaviri unvanı alan kişiler, ülkenin birbirinden farklı komşularının olması ve jeopolitik konumundan ötürü oldukça fazla iş imkanına sahiptir. Çeşitli araçlarla ülkeler arası geçişlerin kolay bir şekilde sağlandığı ve tüm bunlara ek olarak çok az olan Gümrük İşletme mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar eğitimlerini tamamladıktan sonra kısa bir süre içinde iş bulabilirler. Gümrük İşletme mezunlarının kamuda iş olanakları da özel sektör gibi çeşitlidir. Mezunlar;

Gümrük Müşaviri,

Kambiyo Görevlisi,

Gümrük Müfettişi,

Sigortacı,

Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmalarına devam edebilir.

Bu unvanlardan herhangi birine sahip olan bölüm mezunlarının ülkenin her yerinde yer alan gümrüklerde, uluslararası ihracat limanlarında hızlı bir şekilde iş bulma imkanı vardır. Havalimanı ve demiryollarında da kendilerine kolaylıkla çalışma alanı bulabilirler. Bu çalışma alanları dışında uluslararası faaliyette bulunan işletmelerde dış ticaret departmanında çeşitli görevler üstlenebilirler.

Gümrük İşletme bölümü dersleri nelerdir?

Gümrük işletme bölümünde eğitim alacak öğrenciler 8 yarıyıllık eğitimleri süresince birçok dersten sorumlu olur. Bölümde 4 yıl boyunca verilen bütün dersleri başarı ile tamamlayan kişiler “Gümrük İşletme Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Bu diplomayı almaya hak kazanan kişilere “Gümrük Müşaviri” unvanı da verilir. Gümrük İşletme bölümü dersleri, meslek mensuplarının iş yaşamı boyunca ihtiyacı olabilecek birçok bilgiden oluşur. Bu bölümü tercih eden aday öğrenciler, sıraladığımız derslerden sorumlu olacak.

Genel İşletme,

Genel Muhasebe,

Ticari İletişim,

Mikro İktisat,

Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama,

Gümrük Mevzuatı,

Türk Dış Ticaret Rejimi,

Uluslararası Taşıma ve Depolama,

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar,

Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri,

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi,

Uluslararası Ticaret Hukuku,

Lojistiğin Temelleri,

Gümrük İşletmeciliği gibi önemli derslerden oluşur.

Gümrük İşletme Bölümü Adaylarında Hangi Özellikler Aranır?

Gümrük işletme bölümünde uzman personel açığı fazladır. Mezun sayısı düşüktür. Bu sebeple de mezun olanlara iş imkanı her zaman vardır. Meslek mensuplarının gelirleri zaman içinde artış gösterir. Devlette kadrolu olarak çalışmalarını sürdürebilirler. Gümrük İşletme Bölümünde eğitim almak isteyen adayların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikleri inceleyelim.

Yabancı dil öğrenmede güçlük çekmemeleri gerekir.

Matematik işlemlerine ilgilerinin olması gerekir.

Pazarlama, işletme ve yöneticilik becerilerine sahip olmaları önemlidir.

İşletme, yönetme becerisi ve yabancı dil bilgisine sahip olmak, gümrük işletmeciliği mesleği için olmazsa olmaz özelliklerdir. Sınırda çalışmalarını sürdürecekleri için İngilizce bilgisine sahip olan adaylar daha avantajlıdır.



