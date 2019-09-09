Gümüşhane'de dişi ağrıyan çocuğu ne Vali ne de Belediye Başkanı ikna edebildi

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda düzenlenen törenin ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleriyle birlikte birinci sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Taşbilek, öğrencilere “Öğretmenlerimiz çok kıymetli, onların sözlerini çok iyi dinleyin. Onlar ne derse ona göre hareket ederseniz çabucak herşeyi öğrenirsiniz” tavsiyelerinde bulunarak ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.

Bu sırada Mert İlyas Coşkun isimli bir öğrencinin hıçkırarak ağladığını fark eden Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen birlikte öğrencinin yanında giderek teselli etmeye çalıştı. “Dişim ağrıyor” diyerek ağlayan öğrencinin ailesine ulaşılmasını isteyen Vali Taşbilek ve Başkan Çimen, öğrenciyle bir süre sohbet etmek istedi.

NE VALİ NE DE BELEDİYE BAŞKANI ÇARE OLDU



Ne Vali Taşbilek’in ne başkan Çimen’in ne de diğer yetkililerin telkin ve ısrarlarına aldırış etmeyen öğrenci ise ağlamaya devam etti.

ANNESİNİN GELMESİYLE SUSTU



İlerleyen dakikalarda annesinin gelmesiyle susan öğrenci diş ağrısı için ağrı kesici içtikten sonra dersine devam etti.

Kaynak: İHA

