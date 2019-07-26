Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Kuşluk Köyü Çatçukur Yaylası’na komşu Kızılcatam halkı son dönemde hayvanlarını otlatmaya ve yayla olarak kullanmaya başlayınca Kuşluk halkı duruma tepki göstererek Kaymakamlığa “Yaylamızı elimizden almaya çalışıyorlar” diyerek şikayette bulundu.
Bunun üzerine Kızılcatamlılar da ilçe kaymakamlığına başvurarak yaylaya ulaşım sağlamak için yol talebinde bulundu. Kızılcatamlıların yol talebi üzerine kaymakamlık bölgeye iş makinesi göndererek yol çalışması başlattı.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Bunu duyan Kuşluklular iş makinelerinin yaylalarına geçişine izin vermeyerek engel oldu. Bölgeye jandarma ekipleri istenirken, jandarma görevlileri köylülere biber gazı ile müdahalede bulundu.
Biber gazından çok sayıda köylü etkilenirken, jandarma ile aralarında yaşlıların da bulunduğu köylüler arasında uzun süre arbede yaşandı. Üç kişi tedavi amaçlı hastaneye başvurdu.
Sağduyulu vatandaşlar arbede sırasında jandarmanın taşlanmasına engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
KUŞLUK KÖYÜ MUHTARINDAN AÇIKLAMA
Kuşluk Köyü Muhtarı Adem Aydın, jandarmanın orantısız güç kullandığını iddia ederek “Kendi yaylamıza, dedelerimizin para vererek 80 yıl önce aldığı yaylayı başkalarına verecek işgallerine göz yumacak halimiz yok. Bizim köyün tapu kayıtları mevcut. Ona rağmen hukuksuz bir şekilde yaylamızı başka bir köyün kullanımı için yol yapılmak isteniyor biz hakkımızı bugün olduğu gibi sonuna kadar savunacağız” dedi.
(İHA)
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