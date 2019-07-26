Gümüşhane’de köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Biber gazından çok sayıda köylü etkilenirken, jandarma ile aralarında yaşlıların da bulunduğu köylüler arasında uzun süre arbede yaşandı. Üç kişi tedavi amaçlı hastaneye başvurdu.

KUŞLUK KÖYÜ MUHTARINDAN AÇIKLAMA

Kuşluk Köyü Muhtarı Adem Aydın, jandarmanın orantısız güç kullandığını iddia ederek “Kendi yaylamıza, dedelerimizin para vererek 80 yıl önce aldığı yaylayı başkalarına verecek işgallerine göz yumacak halimiz yok. Bizim köyün tapu kayıtları mevcut. Ona rağmen hukuksuz bir şekilde yaylamızı başka bir köyün kullanımı için yol yapılmak isteniyor biz hakkımızı bugün olduğu gibi sonuna kadar savunacağız” dedi.

(İHA)

