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Günaşırı nasıl yazılır, günaşırı yazımı nasıl olmalıdır? Günaşırı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime ve kelime grupları açısından oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Bu kelime grupları arasında sıklıkla kafa karıştıran bir konu olan birleşik kelimeler yer alır. En sık imla hatası yapılan kelimeler ise birleşik kelime gruplarıdır. Günaşırı kelimesi de sıklıkla kullanılan ancak nasıl yazılması gerektiği konusunda araştırılan bir kelimedir. Bu kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda ilgili merci Türk Dil Kurumu’dur. Peki günaşırı yazımı nasıl olmalıdır?

Günaşırı nasıl yazılır, günaşırı yazımı nasıl olmalıdır? Günaşırı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki kelimenin bir araya gelmesiyle yeni bir anlam ifade eden kelimelere birleşik kelimeler denir. Türkçede sıklıkla hata yapılan imla kurallarından biri birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusundadır. Günümüzde gelişmeye devam eden teknolojiyle birlikte kelimelerin anlamları ve nasıl yazılması gerektiği konusunda internette yayımlanan sözlükler sıklıkla ziyaret edilir. Bu sözlüklerin esas aldığı birincil kaynak ise Türk Dil Kurumudur. Sıklıkla ilaç prospektüsleri vb. yerlerde karşımıza çıkan günaşırı kelimesinin nasıl yazılması gerektiği karıştırılmaktadır.

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Günaşırı nasıl yazılır?

Günaşırı kelimesinin anlam olarak doğru kullanımı "iki günde bir" şeklinde olması gerekir. Yani bir gün ara vermek günaşırı kelimesini ifade etmektedir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle yeni anlam ifade eden kelimeler birleşik kelimeler olarak nitelendirilir. Bu kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda pek çok kişinin kafası karışır. Günaşırı yazımı da diğer birleşik kelimeler gibi pek çok kişinin kafasında soru işaretine sebep olan bir kelimedir. Ancak bu kelime, yeni bir anlamı ifade ettiğinden "günaşırı" olarak yazılması gerekir.

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Günaşırı ayrı mı yazılır?

Bilindiği üzere birleşik kelimelerin çoğu farklı kelimelerden bir araya gelerek yeni bir anlam oluştururlar. Bu yüzden ayrı yazılmaları durumunda anlam bozulmaları yaşanabilmektedir. Ancak tereddüt yaşayan kişiler günaşırı bitişik mi yazılır sorusunu sorarlar. Buna göre günaşırı doğru yazılışı bitişik olması gereken kelimeler arasında yer alır. Günaşırı TDK tarafından birleşik yazılması gereken kelimeler sınıfına koyulmuştur. Doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Günaşırı (doğru kullanım)
  • Gün aşırı (yanlış kullanım)
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