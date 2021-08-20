Günay Güvenç, Beşiktaş maçı öncesi iddialı

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü’nde hedef Beşiktaş maçında 3 puanı almak. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Takım Kaptanı Günay Güvenç, Fatih Karagümrük maçında bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini ve Beşiktaş maçında bu hataları yapmayarak 3 puanı almaya çalışacaklarını söyledi.

"HATALARI BİREYSEL YAPMIŞ OLABİLİRİZ AMA GOLLERİ TAKIM OLARAK YEDİK"

Fatih Karagümrük maçında bireysel hatalar yapmış olmalarına rağmen hatada takımdaki herkesin payı olduğunu söyleyen deneyimli file bekçisi, "Sezonun henüz başındayız uzun bir maraton bizleri bekliyor. Biz hataları bireysel yapmış olabiliriz ama golleri takım olarak yedik. Nasıl takım olarak golleri atıyorsak aynı şekilde takım olarak kalemizde goller de görebiliyoruz. Bu konuda herkesin bir sorumluluğu var. Hatalarımızı hocamızla konuşuyoruz ve bunları en az seviyeye getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu durumu da Beşiktaş maçında sahaya yansıtacağız" dedi.

"TAKIMIMIZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Daha önce Beşiktaş forması altında güzel günler geçirdiğini söyleyen Güvenç, bu maçın kendisi açısından özel bir maç olacağını belirtti. Transfer ve taraftarların statta yer alması hakkında da konuşan Günay Güvenç, "Beşiktaş çok güzel zamanlarımın geçtiği bir kulüp bunu da her zaman dile getiriyorum. Benim için bu maç çok özel olacak çünkü Beşiktaş’ta 3 sene boyunca çok güzel zamanlar geçirdim ve şampiyonluk yaşadım. Tabi ki bu maçta sadece 3 puan var. Biz de takım olarak o 3 puanı almaya çalışacağız. Rakibimiz kim olursa olsun bizim için fark etmiyor. Şu anda Türkiye’de hiçbir hoca takımım lige hazır diyemez. Bilindiği üzere Türkiye’de transferler kolay olmuyor. Transferler kulüpler için pandemi şartlarında daha da zor oluyor. Finansal anlamda da kolay işler değil ama kulübümüz bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz oyuncular olarak kim geliyor kim gidiyor diye fazla irdelemiyoruz. Gelen oyuncular takımımıza katkı sağlasın bizde bu konuda zaten ona da yardımcı oluruz. Bu işi kolektif olarak yapmamız lazım birbirimize destek olmamız lazım. Bizim takımımız daha güçlü olacak ama biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Taraftar bu işin en büyük bir parçası. Taraflarımızı çok özledik. En son ne zaman taraftarlarla oynadık hatırlamıyorum. Pandemi döneminde de desteklerini esirgemediler, ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

