Günay Güvenç yıldızlaştı... Muslera'nın yerine 11'de başladı, tam 8 kurtarış yaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray evinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. 4-1'in rövanşında mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Galatasaray Avrupa'ya veda ederken; mücadeleye kaleci Günay Güvenç'in performansı damga vurdu.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK

Galatasaray’a 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar maçıyla birlikte ilk kez sakatlığı ve kart cezası dışında yedek kulübesinde yer aldı.

KALE GÜNAY GÜVENÇ'E EMANET EDİLDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede beklenin aksine Fernando Muslera’nın yerine Günay Güvenç’e görev verdi.

GÜNAY GÜVENÇ ALKIŞ ALDI

Karşılaşma boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyen Günay, adeta kalesinde devleşti. AZ Alkmaar karşısında 8 kurtarış yapan tecrübeli kaleci, taraftarından da alkış aldı.

Günay Güvenç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer ile Trendyol Süper Lig'de 1 olmak üzere toplam 8 karşılaşma görev aldı. 33 yaşındaki file bekçisi son olarak, Süper Lig’in 23. haftasındaki Adana Demirspor maçında oynamıştı.