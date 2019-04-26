Güncel döviz kuru: 26 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kuru, önceki günkü işlemlerde yükseliş eğilimi kaydederek kapanışı 5,8727 TL’den gerçekleştirmişti. Asya piyasalarına da dalgalı bir giriş yapan dolar kuru, 25 Nisan Perşembe günü de yükselişli eğilimini devam ettirdi. 08:00 sularında 5,8872 TL’den işlem gören kur, sonra %0,28 oranında artıda hareket etti ve 5,8890 TL’den alıcı bulmaya başladı. 24 Nisan Çarşamba günü öngörülen tüm direnç noktalarını kesen dolar için öngörülen destek ve dirençler şöyle oldu:

Destekler: 5,8605 – 5,8430 – 5,8230, Dirençler: 5,8900 – 5,9100 – 5,9300

Euro kurunda ise keskin yükseliş devam ediyor. Ocak ayının sonlarından bu yana geçen üç aylık süre boyunca en yüksek değerini alan Euro, 12 Nisan’da geçtiği 6.5 direncinin üzerinde devam ediyor. 24 Nisan Çarşamba günü 6,5565 TL olan Euro, 25 Nisan 2019 Perşembe günü 6,6192 TL’den işlem gördü. Gün içinde işlem gördüğü en yüksek değer 6,5429 TL ve en düşük değer 6,6635 TL oldu.

Dolar ve Euro kurlarındaki bu keskin yükselişin nedeni olarak, 25 Nisan gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin beklenen faiz açıklamaları görüldü. Merkez Bankası kararı öncesinde Türk lirası değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD ile S-400 gerilimi ve seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına neden olduğu yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran yaptırımlarına bağlı olarak artan petrol fiyatlarına paralel olarak dolar kurunda da yükseliş gözlendi. Dolar kuru, 5,89’un üzerini gördü. Ocak ayının son günlerinden bu yana, yani 3 aylık süredeki en yüksek değerini alan dolar, yükselmeye devam ediyor. Dolar, Ağustos ayının başında geçtiği 6,0 direncini yukarı yönlü kesecek gibi görünüyor. Türk lirası, senenin başından bu yana %10’luk bir değer kaybı yaşadı. Şubat ayından bu yana da gelişen ülkelerin para birimlerinden negatif yönlü ayrıştı. Dolar endeksi ise 98 bin puanın üzerine çıkarak 23 ayın en yüksek değerine ulaştı.

Döviz piyasasından 25 Nisan 2019 Perşembe gününe dair diğer bilgiler şöyle:

Euro yüzde 0,37 oranında artıda 6,5853 liradan işlem gördü.

Sterlin yüzde 0,37 oranında artıda 7,6157 liradan işlem gördü.

İsviçre frangı yüzde 0,21 oranında artıda 5,7799 liradan işlem gördü.

Kanada doları yüzde 0,27 oranında artıda 4,3731 liradan işlem gördü.

Çin yuanı yüzde 0,11 oranında artıda 0,8769 liradan işlem gördü.

Japon yeni kuru yüzde 0,42 oranında artıda 5,2690 liradan işlem gördü.