Güncel döviz kuru: 26 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kuru, önceki günkü işlemlerde yükseliş eğilimi kaydederek kapanışı 5,8727 TL’den gerçekleştirmişti. Asya piyasalarına da dalgalı bir giriş yapan dolar kuru, 25 Nisan Perşembe günü de yükselişli eğilimini devam ettirdi. 08:00 sularında 5,8872 TL’den işlem gören kur, sonra %0,28 oranında artıda hareket etti ve 5,8890 TL’den alıcı bulmaya başladı. 24 Nisan Çarşamba günü öngörülen tüm direnç noktalarını kesen dolar için öngörülen destek ve dirençler şöyle oldu:
Destekler: 5,8605 – 5,8430 – 5,8230, Dirençler: 5,8900 – 5,9100 – 5,9300
Euro kurunda ise keskin yükseliş devam ediyor. Ocak ayının sonlarından bu yana geçen üç aylık süre boyunca en yüksek değerini alan Euro, 12 Nisan’da geçtiği 6.5 direncinin üzerinde devam ediyor. 24 Nisan Çarşamba günü 6,5565 TL olan Euro, 25 Nisan 2019 Perşembe günü 6,6192 TL’den işlem gördü. Gün içinde işlem gördüğü en yüksek değer 6,5429 TL ve en düşük değer 6,6635 TL oldu.
Dolar ve Euro kurlarındaki bu keskin yükselişin nedeni olarak, 25 Nisan gününde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin beklenen faiz açıklamaları görüldü. Merkez Bankası kararı öncesinde Türk lirası değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD ile S-400 gerilimi ve seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına neden olduğu yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran yaptırımlarına bağlı olarak artan petrol fiyatlarına paralel olarak dolar kurunda da yükseliş gözlendi. Dolar kuru, 5,89’un üzerini gördü. Ocak ayının son günlerinden bu yana, yani 3 aylık süredeki en yüksek değerini alan dolar, yükselmeye devam ediyor. Dolar, Ağustos ayının başında geçtiği 6,0 direncini yukarı yönlü kesecek gibi görünüyor. Türk lirası, senenin başından bu yana %10’luk bir değer kaybı yaşadı. Şubat ayından bu yana da gelişen ülkelerin para birimlerinden negatif yönlü ayrıştı. Dolar endeksi ise 98 bin puanın üzerine çıkarak 23 ayın en yüksek değerine ulaştı.
Döviz piyasasından 25 Nisan 2019 Perşembe gününe dair diğer bilgiler şöyle:
Euro yüzde 0,37 oranında artıda 6,5853 liradan işlem gördü.
Sterlin yüzde 0,37 oranında artıda 7,6157 liradan işlem gördü.
İsviçre frangı yüzde 0,21 oranında artıda 5,7799 liradan işlem gördü.
Kanada doları yüzde 0,27 oranında artıda 4,3731 liradan işlem gördü.
Çin yuanı yüzde 0,11 oranında artıda 0,8769 liradan işlem gördü.
Japon yeni kuru yüzde 0,42 oranında artıda 5,2690 liradan işlem gördü.
26 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde, serbest piyasada kurlar şu şekilde:
ABD Doları alış 5,9367 TL, satış 5,9433 TL, değişim 0,28%
Euro alış 6,6150 TL, satış 6,6367 TL, değişim 0,41%
İngiliz Sterlini alış 7,6596 TL, satış 7,6855 TL ve değişim 0,34%
İsviçre Frangı alış 5,8179 TL, satış 5,8277 TL ve değişim 0,34%
Japon Yeni alış 0,0537 satış 0,0536 değişim 2,31%
Suudi Arabistan Riyali alış 1,5794 TL, satış 1,5873TL, değişim 0,23%
Norveç Kronu alış 0,6824 TL satış 0,6866 TL, değişim 0,26%
Danimarka Kronu alış 0,8822 TL, satış 0,8876 TL, değişim 0,24%
Avustralya Doları alış 4,1550 TL satış 4,1758 TL, değişim 0,21%
Kanada Doları alış 4,3831 TL, satış 4,4095 TL, değişim 0,12%
İsveç Kronu alış 0,6198 TL, satış 0,6235 TL, değişim 0,16%
26 Nisan 2019 Cuma günü piyasalarda dolar alış 5.9511 TL ve satış 5.9554 TL’den; Euro alış 6.6288 TL ve satış 6.6375 TL’den işlem gördü. Diğer kurlar ise günü şöyle devam ettirdi:
İngiliz Sterlini alış 7.6566 TL, satış 7.6950 TL.
İsviçre Frangı alış 5.8113 TL, satış 5.8463 TL.
Japon Yeni alış 5.3084 TL, satış 5.3404 TL.
Suudi Arabistan Riyali alış 1.5826 TL, satış 1.5905 TL.
Norveç Kronu alış 0.6840 TL, satış 0.6882 TL.
Danimarka Kronu alış 0.8843 TL, satış 0.8896 TL.
Avustralya Doları alış 4.1700 TL, satış 4.1909 TL.
Kanada Doları alış 4.3980 TL, satış 4.4245 TL.
İsveç Kronu alış 0.6220 TL, satış 0.6258 TL.
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