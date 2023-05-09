YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

09.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum heyelanlarda üçüncü sıradaErzurum heyelanlarda üçüncü sırada
Doğu Akdeniz’de Kurtaran-2023 tatbikatıDoğu Akdeniz’de Kurtaran-2023 tatbikatı
Şehir dışından ilgi çok, yerel halk bilmiyorŞehir dışından ilgi çok, yerel halk bilmiyor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Erzurum adli kontrol gerginlik serbest

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:00
Öğle
12:16
İkindi
16:08
Akşam
19:23
Yatsı
20:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Polat eczanesi
Pasinler
Yilmaz eczanesi
Palandoken
Fatih eczanesi
Horasan
Işik eczanesi
Karayazi
Tekman eczanesi
Tekman
Hilal eczanesi
Oltu
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.