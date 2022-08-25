GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Avrupa Yakası'nda sabah başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ile Beşiktaş'ta etkili oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, birçok cadde ve sokakta su baskınları oldu.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basanlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki bir evde yaklaşık 10 santimetre yükselen su nedeniyle halı, battaniye ve koltuk gibi eşyalar zarar gördü. İrşad Camisi'nin giriş kapısına su baskını yaşanmaması için içi dolu çuvallar ve naylon brandalarla barikat yapıldı. Çevredekiler caminin önünde bulunan caddedeki mazgalları da yerinden çıkardı.

Fatih Sultan Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana gelirken yolda ilerleyen bir otomobilin lastiği asfaltta oluşan çukura girdi.

Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.

İlçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de şiddetini artıran yağış, Kartal ve Maltepe'de hafif etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sağanağa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişleri ile otobüs duraklarına sığındı.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle bir süredir sadece Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyurulan "TF1 Maçka-Taşkışla" ile "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında ise seferler yapılmaya başlandı.

- Vali Yerlikaya Esenyurt'ta incelemeler yaptı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenyurt'ta su baskınlarının yaşandığı Yeşilkent ile Pınar mahalleleri ve Haramidere civarında incelemelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile de görüşen Yerlikaya, mahallelerde temizlik çalışması yapan ekipler ve mağdur olan kişilerle de görüştü.

Öte yandan ilçede sağanak nedeniyle evlerde ve iş yerlerinde oluşan su birikintilerinin tahliyesi için ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.

Pınar Mahallesi'nde yokuş aşağı akan sel suları nedeniyle caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan bazı kişiler sulara kapılarak sürüklendi.

- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yağış açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde etkili olan sağanakla ilgili Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) değerlendirmelerde bulundu.

Yağışların yarın da devam edeceğini aktaran İmamoğlu, İstanbullulara hava koşullarına dikkat edilmesi yönünde uyarılar yaptı.

İmamoğlu, İBB ekiplerinin binlerce noktada görev başında olduğunu belirterek "Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin meyvesini topluyoruz diyebilirim. Küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi sorunları bir anda çözülemiyor. Bu noktalarda çalışmalarımız halen devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Yıl sonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız"

Esenyurt'ta, İBB'nin ıslah çalışması yürüttüğü bölgeye kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle baskınlar yaşandığını dile getiren İmamoğlu şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 dakikada olan bir yağış ve özellikle arka planda havzaya düşen yağışların birikmesiyle yine kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı ama yine arkadaşlarım orada hazırdı. Zaten malumunuz, orada bir şantiyemiz var devam eden. Bu yıl sonunda biz oradaki sorunu tümden kaldıracağız. Havzanın tamamındaki çalışmalarımızı da haziran ayında bitireceğiz. Orada daha önce de ifade ettiğimiz gibi su havzasının, dere yatağının, imara açılması ve oraya ne yazık ki yüzlerce konutun inşa edilmesi üzerine dere yatağının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşatılan kronik sorunlarının sebebi diyebiliriz. Ancak buradaki dere yatağıyla ve havzayla ilgili sorunu tümden ortadan kaldıracak çalışmamızı etkili bir biçimde sürdürüyoruz."

