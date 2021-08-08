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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

08.08.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim Hurlu'ya (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başından yaralanan Hurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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