YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

05.07.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 5 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 7 arazöz ile de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
antalya ekip

Antalya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Havanın ne kadar sıcak olduğunu böyle kanıtladı!

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.