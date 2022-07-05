GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, 5 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 7 arazöz ile de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.
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