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GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

05.09.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 13 arazözle sevk edildi. Söndürme çalışmasına havadan 6 helikopterle destek sağlandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında, üç dönüm ormanlık alan ile 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

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