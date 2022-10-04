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  4. GÜNCELLEME - Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

04.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ile M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.

Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İzmir Çiğli Kur'an-ı Kerim

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