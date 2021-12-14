GÜNCELLEME - Diyarbakır'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da akraba 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı dolayısıyla süren dava nedeniyle amca çocukları olan 2 grup adliyeye geldi.

Adliye çıkışında 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Altan Güler yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, olay yerine yakın bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kalabalık 2 grubun karıştığı kavgada, tarafların sopa, çekpas, çay ocağı önündeki oturaklar ve silahla birbirlerine saldırdığı, yaralanan bir kişinin güçlükle uzaklaştığı görülüyor.



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