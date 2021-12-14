YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da akraba 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı dolayısıyla süren dava nedeniyle amca çocukları olan 2 grup adliyeye geldi.

Adliye çıkışında 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Altan Güler yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, olay yerine yakın bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kalabalık 2 grubun karıştığı kavgada, tarafların sopa, çekpas, çay ocağı önündeki oturaklar ve silahla birbirlerine saldırdığı, yaralanan bir kişinin güçlükle uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulunduDiyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:19
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Aslan Eczanesi
Yenisehir
Nehir Eczanesi
Sur
Mervenur Eczanesi
Baglar
Bozan Eczanesi
Baglar
Ulusoy Eczanesi
Baglar
Erdal Eczanesi
Kayapinar
Menekşe Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.