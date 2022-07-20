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GÜNCELLEME - Düzce'de kimyasal maddeye maruz kalan 3 işçi yaralandı

20.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR VE AÇIKLAMA EKLENDİ

Düzce'de iplik ve polyester fabrikasında kazana ham madde taşıyan boruda patlak oluşması sonucu kimyasal maddeye maruz kalan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iplik ve polyester üretimi yapılan fabrikada, kimyasal atık kazanına ham madde taşıyan boruların birinde henüz belirlenemeyen nedenle patlak oluştu.

Burada yaşanan sızıntı nedeniyle üzerlerine kimyasal madde sıçrayan işçi Kemal Özkan (41) ile Mehmet Ali Önal'ın (24) vücutlarında yanıklar oluştu, diğer işçi de ağır kokudan olumsuz etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 işçiyi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ve uzmanlar, fabrika içinde başka sızıntı olup olmadığına yönelik inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, Atatürk Devlet Hastanesi KBRN servisinde tedavi altına alınan direk temaslı 2 işçinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Temas yanıkları mevcut. Gerekli tedavi ve takipleri hastanelerimiz tarafından yapılmakta, genel durumları orta diyebiliriz. İlerleyen saatlerde etkilenmelerle alakalı durum daha net olacaktır." diye konuştu.

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