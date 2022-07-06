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GÜNCELLEME - Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri, AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Edirne’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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yangın Edirne

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