GÜNCELLEME - Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatı kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde Melih Kestel (31) ile kimliği bilinmeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Kestel, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde göğsünden bıçakla yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kestel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melih Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan ekip, yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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