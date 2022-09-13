YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

GÜNCELLEME - İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı

13.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.

İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İSKİ'nin teklifinde suya, yüzde 99,88 ile yüzde 188,12 arasındaki oranlarda zam teklifi yapıldı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, söz alarak İSKİ'nin teklifinin revizesini talep ettiklerini söyledi.

Son 3 yıl içerisinde, suya zam yapmak üzere CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ Genel Kurulu için 7 kez olağan, bugün dahil 8 kez de olağanüstü toplandıklarını aktaran Gökkuş, şöyle konuştu:

"'Suyu ucuzlatacağız, alt yapı grubuna bedava vereceğiz' diyen bir yönetim için bu tekliflerin İstanbul'a reva olmadığını düşünüyoruz. Biz, piyasa gerçekleri ve kurum arasında bir denge kurarak, meclisten önce yaptığımız toplantıda tüm grupların ortak teklifiyle idarenin (İSKİ) teklifinin revize edilmesini teklif ediyoruz."

Revize teklif, konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11,69 lira, konut 2. kademede 16 metreküp ve üzerine 17,56 lira, iş yerlerine ise 31,44 lira olarak belirlendi.

Mecliste, suya 40,38 zam öngören, revize edilmiş haliyle grupların ortak teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla'dan Pakistan'a yardımTuzla'dan Pakistan'a yardım
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardındanBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından
Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
İSKİ Zam su ibb

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.