GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 amfibi uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, kontrol altına alındı.
Öte yandan Çeşme ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz ile kısa sürede söndürüldü.
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