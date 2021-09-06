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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

06.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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