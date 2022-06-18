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GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

18.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

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